نصر محروس يكشف تفاصيل أحدث أغاني مصطفى شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المنتج والمخرج نصر محروس عن "مفاجأة", تجمعه مع الفنان مصطفى شوقي، والشاعر والملحن عزيز الشافعي.

نصر تحدث عن تفاصيل المفاجأة التي أعلن عنها عبر صفحته بموقع فيسبوك، وفي تصريح خاص ل"الخليج 365"،قال: "نعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية على الأغنية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون مع الفنان مصطفى شوقي، ومن المقرر أن نطرح بإذن الله في ليلة رأس السنة".

الأغنية تعد الخامسة التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي منفردا من إنتاج وإخراج نصر محروس، إذ قدم من قبل، "ملطشة القلوب"، و"ضارب عليوي" من كلمات الشاعر صابر كمال، و"وحشتوني" من كلمات نصر محروس، و"عرقسوسي" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، و قام بتلحين الأربع أغاني الملحن بلال سرور.

ووصل عدد مشاهدات أغنية "أنت عرقسوسي" عبر موقع يوتيوب إلى مايزيد عن 11مليون.