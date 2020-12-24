محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "توأم روحي" حاجز ال١٣ مليون جنيه، وذلك بعد ١٦ أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ١٣ مليون ٨٦٨ ألف ٦٧٣ جنيه ويتنافس الفيلم مع ٦ أفلام أخرى هي "زنزانة ٧"، "الغسالة"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة" وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل ب٢٥٪؜ من طاقتها الإستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج احمد السبكي

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "توأم روحي" بعد ١٦ أسبوع بدور العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.