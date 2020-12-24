"اللي بتعمله مو إنساني وعيب".. أول تعليق من أصالة على صورة طارق العريان مع نيكول سعفان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّوره مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وأضافت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري

ونفى طارق العريان، في أغسطس الماضي، تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق، معبرا عن انزعاجه وغضبه من الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار في الساحل الشمالي، واصفا كل ما نشر في هذا الشأن بـ"حكايات وهمية"، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.

وانفصل طارق العريان عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاما، وأنجب منها التوأم "آدم وعلي

وعقب ذلك، تحدثت أصالة عن تجربة زواجها من طارق العريان، مؤكدة في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، أن هذه التجربة أرهقتها نفسيا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي