الليلة.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوي

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد ديني، وذلك على خشبة مسرح النهر بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الحضرة خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

"الحضرة" مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس

الذكر الجماعية والتي يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، سميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهي ركن هام في طريق الصوفية.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.