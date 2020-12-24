اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض أسوان الأول للكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، الخميس، معرض الكتاب الأول بأسوان والذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي ، فى الفترة من ٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ، بكلية الزراعة جامعة أسوان، صحارى.

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يقام المعرض على مساحة ٢٥٠ متر مربع

، بمشاركة ٢٠ ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة مثل دار الكتب ، والهيئة العامة لقصور الثقافة ، المجلس الأعلى للثقافة ، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، دار المعارف.

كما تشارك مؤسسة الأهرام ، ودور النشر الخاصة ومنها دار الشروق ، المصرية اللبنانية ،

بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، وغيرها.

يضم جناح هيئة الكتاب ١٢٠٠ عنوان من إصدارات الهيئة المختلفة من النشر العام والسلاسل التى تصدرها هيئة الكتاب بكافة المجالات بتخفيضات وخصومات كبيرة ، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة.

يأتي المعرض فى إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمحافظات صعيد مصر للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع بأسعار مناسبة.

يستقبل المعرض رواده يوميا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.