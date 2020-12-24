بصورة من كواليس عمله الجديد.. هذه أمنيات محمد عساف للسنة المقبلة

متابعة بتجـــــــــرد: شارك النجم الفلسطيني محمد عساف متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام، صورة جديدة من كواليس تصوير كليب أغنية “فلسطين أنتي الروح” التي يقدمها بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وهي من كلمات سامي عفانة وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار وإخراج أحمد الوحيدي.

بينما جاء تعليقه على الصورة حول السنة الجديدة، متمنياً أن تكون سنة 2021 سنة خير ومليئة بالنشاط، قائلاً: “أحلى مسا لكل العالم الحلوين… سنة 2020 الصعبة قربت تخلص.. إن شاء الله راح تكون السنة الجاية سنة خير ونشاط وأعمال جديدة وسعادة للجميع”.

وكان محمد عساف قد نشر مؤخراً صورة له من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة “فلسطين أنتي الروح” برفقة أحد المصورين كاشفاً بمنشوره عن تفاصيل الأغنية، معلقاً: “خلال تصوير كليب أغنية فلسطين أنتي الروح بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية كلمات سامي عفانة ألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار إشراف أنس النجار وإخراج أحمد الوحيدي”.

يذكر أن عساف كان قد غنى بصوته “تيتر” مسلسل “عروس بيروت” الذي يشارك في بطولته كل من ظافر العابدين وكارمن بصيبص ومحمد الأحمد ومرام علي وآخرين.