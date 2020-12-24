محمد سامي يوضح حقيقة استلهام مسلسل زوجته من حياة شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تزايد الأنباء التي تؤكد أن مسلسل “لؤلؤ”، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر وتجسد فيه قصة صعود مطربة من القاع إلى القمة، وأنها تتشابه إلى حد كبير مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، نفى المخرج محمد سامي أن تكون قصة المسلسل الذي يعد أولى البطولات المطلقة لزوجته مي عمر، مأخوذ من قصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وخلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، قال سامي: “مسلسل لؤلؤ مختلف وحلو وطريقة حكيه مختلفة، الناس عملت فيه مجهود من طاقم التمثيل لفريق العمل وأوعد الجمهور بمسلسل حلو”.

وردا على التشابه بينه وبين قصة حياة شيرين قال محمد سامي: ” الكلام دا غير صحيح محدش اتفرج على المسلسل ودي مجرد تكهنات”.

وطرحت شركة سينرجي مؤخراً الأغنية الدعائية لمسلسل “لؤلؤ”، التي تحمل نفس الاسم وتغنيها بطلة المسلسل الممثلة مي عمر، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على قناتي ON و ON دراما يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال مي عمر مسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، وغيرهم الكثير من النجوم.