رسالة غريبة من مصطفى شعبان ونصيحته للجمهور

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان مصطفى شعبان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة شارك بها جمهوره وجه لهم بها رسالة غريبة وطريفة في ذات الوقت، ناصحاً إياهم بألا يغضبوا أي أحد منهم لأنهم سوف يحتاجونه في وقت من الأوقات، وعلق على الصورة قائلاً: “ما تزعلش حد وأنت طالع علشان تلاقيهم وأنت نازل”.

من ناحية أخرى، بدأ مصطفى شعبان في التحضير لمسلسله الرمضاني القادم “عش الدبابير” والذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد والفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل “أبو جبل”، والذي عرض فى رمضان قبل الماضي. وشارك في بطولته كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية.

ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية الماضية بعد تأجيل مسلسله “حتى لا يطير الدخان”، المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

والمسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، بطولة كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسي.