فيلم “لما بنتولد” إلى ترشيحات الأوسكار

متابعة بتجــــــــرد: اختير الفيلم الغنائي المصري “لما بنتولد” من إخراج تامر عزت، لتمثيل مصر في السباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

ولطالما حلم المخرج المصري تامر عزت بأن يقديم فيلماً غنائياً على غرار الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، حتى حقق حلمه من خلال “لما بنتولد” الذي عرض للمرة الأولى ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر 2019.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة ثلاثة شبان يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه: الأول يريد أن يشق طريقه في الغناء، وامرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.

ويشارك المطرب أمير عيد في بطولة الفيلم الذي كتب ولحن وغنى فيه، ويصنف العمل كفيلم غنائي لاحتوائه على حوار موسيقي يتسلل إلى الأحداث تدريجياً.

الفيلم من تأليف نادين، وشارك في بطولته: ابتهال الصريطي وسامح الصريطي ودانا حمدان ودعاء عريفات وحنان سليمان.

ويقام الاحتفال الـ93 لتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021 في ولاية لوس أنجلوس الأميركية.