كندة علوش تتغزل بزوجها وتؤكد: “أنت أحسن رجال بالعالم”

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها النجم المصري عمرو يوسف الـ40.

ونشرت كندة مجموعة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها في انستغرام وأرفقتها برسالة رومانسية قالت فيها: “كل سنة وأنت حبيبي بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات، أنت حبيبي وأهلي وأماني”.

واعتبرت كندة أنها محظوظة لوجود عمرو في حياتها متمنية له النجاح الدائم وقالت: “أنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وأنت بعيوني أحسن رجال بالعالم، وكل سنة وأنت ناجح وحقق كل اللي بتتمناه”.

وكانت علوش قد كشفت في لقاء مع “زهرة الخليج” عن أنها تستعد لخوض بطولة فيلم سينمائي كوميدي سيعيدها للساحة الفنية، مشيرةً إلى احتمال مشاركتها في عمل درامي يتألف من عشر حلقات مؤكدةً أنها أصبحت تميل إلى المسلسلات القصيرة كونها مكثفة وتقدم رسالة سريعة للجمهور.