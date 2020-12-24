أسيل عمران تشبه نفسها بممثل كوري

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الممثلة السعودية أسيل عمران ​ صورةً من طفولتها عبر حسابها في انستغرام وعلقت عليها قائلة: “لما كان وجهي شعر وعيون بس.. ملاحظة: أشبه ممثل كوري”.

ونالت الصورة إعجاب جمهور ومتابعي النجمة السعودية الذين تغزلوا بجمالها، بينما أشاد آخرون بخفة دمها وروحها المرحة.

على صعيد آخر، كانت أسيل قد نشرت مجموعة فيديوهات لها أثناء وجودها في أحد صالونات تصفيف الشعر وكشفت عن إعجابها بالقصة التي اعتمدتها الفنانة بلقيس مؤخراً، وسألت جمهورها عن رأيهم في قصة شعر مع غرة قصيرة تشبه إلى حد كبير قصة بلقيس.

يذكر أن أسيل عمران كانت قد شاركت مؤخراً في مهرجان القاهرة السينمائي وتألقت بفساتين مميزة لفتت أنظار الجمهور.