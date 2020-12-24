باسكال مشعلاني تقدم عرض أزياء بالبيجاما

متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب عن الجمهور، تعود النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني ولكن من دون أن تغادر بيتها، فقد أصرت على أن تقوم بشيء خاص لتطل على جمهورها.

وقدمت مشعلاني عرض أزياء بالبيجاما وأعلنت أنها تتحدى الكورونا وما سببته من عزلة.

وعلقت مشعلاني على الفيديو قائلة: “مساء الخير للجميع بيجامات ليل نهار.. خليك بالبيت”.

وأثار الفيديو تفاعلاً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجرأة مشعلاني التي ظهرت أمام الجمهور بالبيجاما معبرين عن إعجابهم بأناقة ما عرضته من موديلات وألوان، وتمنوا لها الصحة والعودة بأغنية لافتة.

ومن المعروف أن مشعلاني قد رفدت الأغنية اللبنانية بما غنته خلال مسيرتها التي بدأت في تسعينات القرن الماضي، كما قدمت أغنيات بلهجات مختلفة ومنها المصرية والخليجية لتصل إلى جمهورها العربي.