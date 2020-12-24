أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــرد: رصدت كاميرات الباباراتزي عدة صور جديدة لـ”الأمير هاري” و”ميغان ماركل” خلال وجودهما في بيفرلي هيلز.

وظهر هاري، البالغ من العمر 36 عاماً، بإطلالة تتألف من جينز وقميص رمادي بكمين طويلين وحذاء رياضي، بينما ميغان، 39 عاماً، ارتدت معطفاً بنياً بقيمة 375 دولاراً من جي كرو، وقميصاً أسود وجينز وحذاء يصل إلى الركبة، كما ارتدى دوق ودوقة ساسكس قبعات وأقنعة للوجه.

يذكر أنهما يستعدان لأول عيد ميلاد لهما في كاليفورنيا مع ابنهما البالغ من العمر سنة واحدة آرتشي، إذ قاما بشراء قصر Montecito بقيمة 14 مليون دولار خلال الصيف.

وسيعيدون شمل العائلة المالكة عبر مكالمات Zoom، وسيلعبون الألعاب مع بعضهم البعض عبر الإنترنت لأنهم لا يمكن أن يكونوا معاً في المملكة المتحدة هذا العام.

ووفقاً للتقارير، فإن ميغان وهاري على علاقة أفضل مع بقية أفراد العائلة المالكة في الوقت الحاضر مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام بعد التراجع عن الواجبات الملكية.

كما يتكهن الناس أيضاً بشأن بطاقة عيد الميلاد للأمير هاري وميغان ماركل، إذ في العام الماضي، تم تسريب بطاقة عيد الميلاد الخاصة بـ Sussexes للجمهور وظهرت صورة تخطف الأبصار لابنهما الصغير آرتشي هاريسون وهو يزحف نحو الكاميرا.

وبحسب ما تم تداوله أيضاً تبادل الدوق والدوقة وأفراد الأسرة تحيات عيد الميلاد مع بعضهم البعض لوضع كل الشائعات والتكهنات حول الخلاف جانباً.

يذكر أن دوق ودوقة ساسكس قد وقعا في وقت سابق من هذا الشهر صفقة بملايين الدولارات مع Spotify لإنتاج ملفات صوتية، بعد إبرام صفقة ضخمة مع Netflix هذا الخريف.