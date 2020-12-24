مروان خوري يكسر القاعدة مع عمر صبّاغ.. والنجاح حليفهما

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش النجم اللبناني مروان خوري حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيته الجديدة “مش مرتاحة” من كلماته وألحانه وتوزيع المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صبّاغ.
مروان تحدّث عن النجاح الإستثنائي لأغنية “مش مرتاحة” خلال استضافته في برنامج “لهون وبس” مع هشام حداد عبر قناة LBCI، وعن كواليس تنفيذ هذه الأغنية.
وحين سأله هشام عمّا دفعه لكسر القاعدة التي يعتمدها منذ فترة بعمله الفني في تعاونه مع شقيقه داني خوري لتوزيع أغنياته، وتعاونه في أغنية “مش مرتاحة” مع عمر صبّاغ، أثنى مروان خوري على الموهبة المميّزة التي يتمتّع بها عمر صبّاغ والتطور الكبير الذي أحدثه من خلال الموسيقى التي يقدّمها وأثرى بها الموسيقية العربية.
من جانبه ردّ عمر صبّاغ على كلام مروان خوري، معربًا عن سعادته بهذا التعاون من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو لكلام مروان خلال حلقة “لهون وبس” وكتب: “الفن معك متعة، فنان شامل وحقيقي، مروان خوري كنت سعيد بهل تعاون وردّة فعل الجمهور وتعليقاتن الإيجابية على أغنية مش مرتاحة وان شاء الله بتكون أعمالنا دايمًا عند حسن ظن الناس”.
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