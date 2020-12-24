شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال مسلسل "بين السماء والأرض" مع هانى سلامة فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "بين السماء والأرض" التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه حافظ ويخرجه ماندو العدل وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعمل ماندو على معاينة أماكن التصوير إضافة إلى الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك بعد الاستقرار على معظم الأدوار الرئيسية فى العمل.

واستقر المخرج ماندو العدل وشركة سينرجى على عدد من الفنانين بعد التعاقد مع هانى سلامة فى البداية، حيث وقع الاختيار على كل من أحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين وذلك تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسبوعين المقبلين.



ابطال بين السماء والارض

"بين السماء والأرض" مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ وتدور أحداثها في لوكيشن واحد، حيث يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث، مهنهم وطموحاتهم وأيضاً مشكلاتهم، وسبق وأن تم تقديم الرواية في السينما عام 1959، بنفس الاسم، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم منهم هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، وكان من إخراج صلاح أبو سيف.



هانى سلامة



غادة عادل



يسرا اللوزى



نجلاء بدر



سوسن بدر