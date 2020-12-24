لقاء الخميسى تهنئ ”الخليج 365” على الفوز بجائزة الصحافة الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة لقاء الخميسى على تهنئة جريدة ”الخليج 365” بجائرةِ الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، ، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" رسالة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 :"الف مبروك أخويا وصديقي الغالي.. بالتوفيق والنجاح دائما وابدا".



تهنئة لقاء الخميسى

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.