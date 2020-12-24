أحدهم اعتدى على زميله وآخرون اشتبكوا لفظيًا.. أبرز خلافات الفنانين في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهد الوسط الفني العديد من الأزمات بين فنانيه، بعضهم اقتصر الأمر بينهم على هجوم متبادل، والبعض الآخر تطور الأمر بهما إلى الاشتباك بالأيدي.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز أزمات وخلافات الفنانين في عام 2020:

الفيشاوي والفنان المتهم بالتطبيع

شهد العام الجاري اشتباك لفظي بين الفنان أحمد الفيشاوي والفنان المتهم بالتطبيع على خلفية إعلان الفيشاوي عن تقديم أغنية تحمل اسم "نمبر تو"، وهو ما اعتبره البعض سخرية من أغنية رمضان الشهيرة "نمبر وان"، ما أدخل الثنائي في حرب كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثمرت عن إعلان الفنان المتهم بالتطبيع تحضيره لأغنية تحمل اسم "الدبابة" وذكر اسم الفيشاوي فيها بشكل صريح، قائلًا: "آخرك معايا صورة".

باسم سمرة والفنان المتهم بالتطبيع

ودخل الفنان باسم سمرة في أزمة مع الفنان المتهم بالتطبيع خلال تواجدهما سويًا في إحدى حفلات الزفاف وظهر باسم سمرة في مقطع فيديو وهو يعتدي على الفنان المتهم بالتطبيع ويدفعه بشكل مبالغ فيه، ذلك الأمر الذي أثار دهشة الجميع، قبل أن يخرج الأخير ويؤكد أنه لم يعاتب باسم سمرة أو يغضب منه، لكونه "لم يكن في وعيه" بحسب تعبيره، وهو ما أغضب سمرة كثيرًا ودعاه إلى مبارزة فنية كي يلقنه دروسا في التمثيل، وكي يحكم الجمهور من الأفضل بينهما.

حمو بيكا وعمر كمال

هاجم مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا بعضهما من خلال عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي الخلاف بسبب "مهرجان"، تم تعاقدهم عليه ولكن لم يستكمل "كمال" العمل عليه، لذا هاجمه "بيكا"، قائلًا: "بتتهرب مني وأنا اللي عملتك"، ليرد "كمال": أنا بغني من زمان ومحدش عملني وأنت ورطني في المهرجان وأحرجتني عشان أوافق".

أحمد فهمي وشيكابالا

دخل الفنان أحمد فهمي أيضًا في مشادة كلامية وصلت لـ الاشتباك بالأيدي مع اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، خلال تواجدهم في إحدى حفلات الزفاف، وهو ما دفع من حولهما إلى إبعادهما عن بعضهما البعض حتى لا يتطور الأمر بينها.

تامر حسني وبسمة بوسيل

لم يقتصر الأمر على الزملاء فقط بل تطرق إلى الأزواج، ووقعت أزمة بين تامر حسني وزوجته التي أعلنت عن اقتراب موعد انفصالهما، قبل أن يتم الصلح بينهما، بعدما رد تامر حسني وأنهى الخلاف.

تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة

خرجت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور وصرحت عدة تصريحات حول علاقتهما مؤكدة إنها في طريقها للانفصال عنه، كما فجرت مفاجأة بشأن خطوبته أثناء زواجهما.

شريف منير

الفنان شريف منير تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت خلال هذا العام، بعد تعرض ابنتاه لتعليقات مسيئة بسبب نشره صورهما، وهو ما دفعه لتقديم بلاغات ضد أصحاب التعليقات المسيئة.

تامر حسني وأحمد السقا

شهد العام الجاري أيضًا أزمة بين تامر حسني وأحمد السقا، بسبب تصريح السقا عن استغلال صورته على ملصق أحد أفلام تامر حسني، وهو الأمر الذي عقب عليه تامر حسني عبر السوشيال ميديا، معاتبًا إياه، إلا أن الخلاف انتهى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة.