شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يهدى أغنية جديدة لزوجته ضمن ألبوم رامى جمال الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامي جمال في ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، بأغنية لم يستقر على اسمها حتى الآن، ولكن تحمل الطابع الرومانسى، حيث يهديها المالكى لزوجته "ماهى"، ويلحنها الأمير السعودي أحمد بن سلطان "سهم"، وتوزيع نادر حمدى.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكي مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم "أنا لوحدى"، بـ 4 أغانى هى "فاهمانى"، و"مش ملاحظ حاجة"، و"بيهم كلهم"، و"استغيت".

وكان آخر أعمال الشاعر أحمد المالكى أغنية "نفس النهاية" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتخطت الأغنية 12 مليون مشاهدة على يوتيوب، نظراً لتميز كلماتها واللحن والتوزيع، حيث تقول كلمات الأغنية: نفس النهاية.. كل الخير اتنسى، ليه مش فاكرلى حاجة واحدة كويسة.. نفس النهاية للقولب المخلصة.. العمر ضاع منى معاه، عملت جميل مكانش أصيل.

يذكر أن آخر ألبومات رامى هو "أنا لوحدى"، وتعاون من خلاله مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقىي لكل من: توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربس، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات.