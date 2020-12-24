شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين: دورى فى "العنكبوت " مختلف وانتظر رد فعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان ظافر العابدين أنه سعيد بالمشاركة في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، ويقدم من خلاله دور مختلف عن كل الأدوار الذى قدمها في مشواره الفني .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" العمل يحتوي على عناصر نجاح كثيرة بداية من الورق المكتوب باحترافية، مرورًا بالإخراج الأكثر من ممتاز، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين فيه، فهو عبارة عن تركيبه ممثلين قوية، لذلك متشوق جدًا لرد فعل الجمهور علي شخصيتى .

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.