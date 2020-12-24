مي كساب: "الكلام عن تخني مش بيزعلني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة مي كساب، عما تردد مؤخرًا حول تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها، عقب ظهورها في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة".

وكتبت كساب، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أنا ولا اتعرضت لتنمر ولا أي حاجة .. شكرًا يا جماعة على تعاطفكم معايا، بس أنا والله أم وخلفت 3 أولاد ورا بعض وبرضع وجمهوري أخد عليا كدة ".

وأَضافت: "طول الوقت بتخن وأخس، والكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعة جسمي وعجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله".

الجزء الثاني من "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.