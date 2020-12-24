شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سابع تعاون يجمع نجم الأغنية الشعبية حكيم بالشاعر ملاك عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حكيم مع الشاعر الغنائى ملاك عادل في أغنية سينجل جديدة من ألحان أحمد ميدو، وتوزيع الموسيقى إسلام ساسو، وقال الشاعر ملاك عادل، لـ"الخليج 365" إنه لم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، والأغنية تحمل الطابع المبهج، ويقدمها مع حكيم بشكل مختلف وجديد، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها مع حكيم، ولكن سبق وقدم معه 6 أغانى هى"الليلة ليلتك يامعلم"، "كلام بكلام هنتكلم"،"أهديه"، "من أول مرة شفته"، "واحد واحد"،"الموضه السنه دى".

وأضاف الشاعر ملاك عادل قائلا:"التعاون مع حكيم بحبه جدا، وبحب الشغل معاه جدا، فنان فى اختياراته وبيحب شغله وبيتعب فيه، وبيحافظ علي شكل الكلام اللي بيوصل للناس إنه يكون يناسب كل البيوت، ودايما حريص إنه يقدم كلمة حلوة، لأنه مطرب شعبي بيحترم الناس اللى بتسمعه وبيقدملهم كلام يليق بيهم" .

يذكر أن آخر أعمال حكيم طرح أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات صلاح مندي، والحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق.