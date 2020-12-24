شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من مسلسل Insomnia الجديد على منصة Crackle Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Crackle Plus، عن موعد طرح مسلسلها الجديد الأصلى Insomnia، الذى سيطرح في 1 يناير من العام المقبل 2021، وذلك من خلال طرح فيديو ترويجى للعمل الجديد، ووفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale"، فإن منصة Crackle Plus، تعد واحدة من أكبر منصات شبكات بث الفيديو عند الطلب (AVOD) المدعومة بالإعلانات.

تدور أحداث المسلسل المكون من ثمانية أجزاء في شوارع موسكو، روسيا، ويؤرخ قصة عشرين غريبًا من جميع أنحاء العالم يضطرون للعب لعبة الحياة والموت النهائية، لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد والوقت هو المقياس، وعليهم توخى الحذر دائما، حيث يجب عليهم حقن بعضهم البعض أو قتل بعضهم للتخلص من أكبر عدد منهم.

مسلسل Insomnia من بطولة شون سيبوس، ديلان إيفريت، باشا ليتشنيكوف، وأليكس جاي، الذى سيظهر لأول مرة.

قال فيليب جيلتون ، رئيس Crackle Plus: "يجمع Insomnia بين التشويق المرعب والعمل المستمر الذي سيحبه جمهورنا، ويسعدنا إضافة سلسلة الخيال العلمي هذه إلى قائمة Crackle المتزايدة من البرمجة الأصلية."

كما أعلنت شبكة Showtime عن بدء العمل على مسلسلها الجديد Yellowjackets، العمل الذى من المقرر أن يصل المنصة خلال العام المقبل 2021، حسبما أكدت المنصة في التقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، على ان يبدأ الإنتاج في أوائل العام الجديد أيضا.

على أن يقوم كل كريستينا ريتشي، ميلاني لينسكي، جولييت لويس، وتوني سيبريس، إيلا بورنيل، سامي حنراتي، صوفي تاتشر، صوفي نيليس، ستيفن كروجر، وجاسمين سافوي براون، وغيرهم ببطولة العمل الجديد.

وسيدور مسلسل Yellowjackets حول مجموعة من ابطال كرة القدم الذين سيحاولون الصمود والنجاة، بعد حادث تحطم للطائرة في البرية الشمالية النائية.