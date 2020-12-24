شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار دولار منح للسينما بأمريكا وأصحاب أكبر دور عرض مستبعدون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن التشريع الجديد لمكافحة فيروس كورونا، ويشمل مشروع قانون الإغاثة من جائحة فيروس كورونا الجديد 15 مليار دولار من المنح المخصصة لدور السينما المستقلة وأماكن العروض الحية للموسيقى أو العروض المسرحية، ومع ذلك، يبدو أن هذه المنح تستبعد أكبر ثلاثة لاعبين في مجال السينما في الولايات المتحدة وهم AMC وCinemark وRegal Cinemas مالك Cineworld، حسبما نشر موقع hollywoodreporter.

فالمشروع ينص على أن أي مكان مؤهل يجب أن يكون قد شهد انخفاضًا في إيراداته بنسبة 25% على الأقل هذا العام، ولا يدخل ـصحاب دور العرض الذين يمتلكون سينمات في أكثر من 10 ولايات أمريكية، أو لديه أكثر من 500 موظف بدوام كامل، وقد يعني ذلك أن بعض سلاسل المسارح الإقليمية الأمريكية قادرة على رؤية بعض أموال الإغاثة من هذه المنح.

لذلك أصحاب سلسلة دور العرض الكبيرة خارج هذه المنحة، فدور عرض AMC هي أكبر دائرة سينمائية في الولايات المتحدة وتدير حوالي 1000 دار عرض على مستوى العالم، كما تمتلكCineworld 546 دار عرض لصالح Regal Cinemas في الولايات المتحدة بعد استحواذها على سلسلة دور عرض بقيمة 3.6 مليار دولار في عام 2018، بينما تديرCinemark 533 دار عرض في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.