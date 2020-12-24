شكرا لقرائتكم خبر عن "انت مش جدع".. أحدث أغانى أورتيجا والطرح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أورتيجا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "انت مش جدع"، وهى من ألحانه، وكلمات أمير شيكو، وتوزيع الموسيقى بيشو، ومن المقرر أن يتم الطرح خلال الأيام المقبلة على موقع "يوتيوب".

وطرح أورتيجا مؤخرا أغنية "المملكة" وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وتأتي كلمات الأغنية: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري".

أغنية مملكة كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمري.