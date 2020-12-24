شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينشر صورًا من حفلة رأس السنة مع شريف مدكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب الشعبى عمر كمال عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورًا من تسجيل حلقة لبرنامج "4 شارع شريف" مع الإعلامي شريف مدكور المقرر إذاعتها في رأس السنة.

ظهر كمال فى الصور المتداولة وهو يقوم بالغناء والمرح مع الإعلامى شريف مدكور خلال التسجيل الحلقة التى أكد عمرو كمال إذاعتها فى ليلة رأس السنة.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، هاجم زميله المطرب الشعبي عمر كمال، مؤكدًا أن الأخير لا يمكن أن يكون سببًا في التأثير على شعبيته ونجوميته، حيث قال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "أحضرت نسخة والجزء الثانى من عمر كمال.. ولن يؤثر على نجوميتى، الناس دى أنا اللى مطلعها.. وعاوزه بس يغنى بمفرده، ويكشف موهبته للناس، إن كان كذلك فعلًا".

وأضاف حمو بيكا: "لو على السفر، مستعد أسافر دول العالم كلها، ولكن حابب أغني في بلدى.. نعم يمكننى السفر لأي دولة في العالم ومعايا باسبور".











