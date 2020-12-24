مدحت العدل يكشف حقيقة امتلاكه جروب"مدحت العدل رئيسا لنادي الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور مدحت العدل، عن حقيقة امتلاكه جروب على فيسبوك، يحمل اسم "مدحت العدل رئيسا لنادى الزمالك" .

ونشر العدل، صورة الجروب، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تنويه هام.. هذا الجروب لا يمت لي بصلة من قريب أو بعيد، وصفحتي الموثقة هي الصفحة الوحيدة الرسمية لي على فيسبوك".

وكان الدكتور مدحت العدل، قد أوضح في تدوينة سابقة نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وكتب عبر حسابه على تويتر: "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلح الزمالك، الزمالك فقط .. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".

يذكر أن، المنتج جمال العدل، تعاقد مؤخرًا مع فريق غناء المهرجانات "المدفعجية"، على تقديم عمل سينمائي من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وتشاركهم البطولة الفنانة نيللي كريم.