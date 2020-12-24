بيتر ميمي لكريم عبدالعزيز: فخور جدًا بالعمل معك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك المخرج بيتر ميمي متابعيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة له ظهر خلالها رفقة الفنان كريم عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل "كلبش 2".
وعلق بيتر على الصورة موجهًا حديثه لكريم عبدالعزيز قائلًا: "مليء بالحماس، تدفعه العاطفة، ومنتبه إلى مركز الفعل، أنا فخور جدًا بالعمل معك".
ويواصل كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في مسلسل "كلبش 2"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وهو من بطولة أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.
He is Full of enthusiasm, driven by emotions & directed exactly to the site of action.. I am so proud to work with you ✌️ #الاختيار٢Posted by Peter Mimi on Wednesday, December 23, 2020
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