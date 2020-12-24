من دبي)..محمد حماقي يطلق حسابه الجديد على "تيك توك)"

أعلن الفنان محمد حماقي، عن حسابه الجديد على تطبيق "تيك توك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كشف حماقي عن حسابه خلال تواجده بدبي استعداداً لحفله الغنائي الذي سيقام يوم الجمعة ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة هناك.

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يذكر أن حماقي اتجه إلى دبي ليحيي حفله الغنائي هناك، الذي يعتبر أول لقاء جماهيري له مع محبيه بعد توقف الحفلات بسبب كورونا، حيث كانت آخر حفلاته في السعودية خلال سبتمبر الماضي، والذي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودية، وتم نقلها مباشرةً عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة بعد إلغاء الحضور الجماهيري طبقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لحماقي أغنية "هو ده حبيبي"، التي تم طرحها خلال أغسطس الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.