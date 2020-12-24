(رسمياً) الجمعة.. طرح ألبوم عمرو ياب الجديد "يا أنا يا لأ"

أعلن الهضبة عمرو دياب، موعد طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر دياب صورة دعائية جديدة لألبومه، وعلق عليها قائلاً: "انتظروا البومي الجديد "ياأنايا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءً".

يذكر أن دياب بدأ حملته الدعائية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال الصور الدعائية التي تواجدت في عدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى طرح برومو أغنيتي "يا أنا

يا لأ، محسود"، اللتان حققتا أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "يا أنا يا لأ"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي، أغنية "محسود"، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان: محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.

يستعد ياب لحفله الجماهيري الأول في عام 2021 في دبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تم افتتاحه

خلال الأسبوع الماضي وتستمر فعالياته حتى 30 يناير، ليكون هو أول حفل غنائي بعد طرح ألبومه الجيد "يا أنا يا لأ".

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كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".