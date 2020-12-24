شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: هذه هى طبيعة شغل أبنائى شادى وجيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هانى رمزى فى ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمى الأخير "قسطى بيوجعنى" وشارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً:"حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وأشار هانى رمزى:"من وجهة نظر الناس أن مهنة الفن لها بريق ونجاح وشهرة ولكن فى الحقيقة قاسية جدا لكنه مصمم يعتمد على نفسه اعتماد كلى وأقوم بدعمه طول الوقت، وحاليا يتواجد في أمريكا خاصة أن المجال في مصر مش مفتوح حاليا، أما ابنتى جيسى متخصصة في مجال الجرافيك ديزاينر ومخلصة جدا في شغلها وأتوقع لها مستقبل كبير .





وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.





واستقبل هانى رمزى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا موسعا، حول أعماله الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا، وتحدث عن فيلمه الجديد الذى لم يحسم اسما له حتى الآن وعن غيابه عن الدراما وتقديمه عددا من برامج المقالب الناجحة مؤخرا .