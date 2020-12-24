شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينشر فيديو لراشد الماجد وماجد المهندس لمشاركتهما فى تحدى محسود والهضبة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، متابعيه بمقطع فيديو يظهر من خلال النجم الكبير راشد الماجد، والنجم الكبير ماجد المهندس، وهما يشاركان في تحدي أغنية الهضبة عمرو دياب "محسود" بأصواتهما.

وسرعان ما حرص الهضبة عمرو دياب، على مشاركة مقاطع الفيديو عبر حسابه الشخصي نقلاً من حساب المستشار تركى آل الشيخ، وكتب قائلاً "اوباااا !بعد نجوم العرب راشد وماجدـ، الأغنية ما بقتش بتاعتي، شكرا ابو ناصر"، ليعيد رئيس هيئة الترفية بالمملكة مشاركة البوست عبر حسابه مرة آخرى.

وكان قد وجه المستشار تركى آل الشيخ، الشكر لمذيعى تليفزيون الخليج 365 عقب مشاركتهم فى تحدى أغنية "محسود" الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب قبل أيام وشارك فيه عشرات النجوم والفنانين.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر تفاعل مذيعى تليفزيون الخليج 365 مع تحدى أغنية محسود، وعلق قائلا: "أشكر كل منسوبين الخليج 365 انتو فى القلب".



ماجد المهندس وراشد الماجد

يُذكر أن أغنية "محسود" من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز وتوزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه قريبا.