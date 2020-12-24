شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد الصاوى عن إصابتها بكورونا: "جمعية ودايرة.. وخالد مش هيخش البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى كريم زوجة الفنان خالد الصاوى، إن كورونا وباء عالمى ولن يصيبنا إلا ما كُتب لنا، وهى زى ما بيقولوا المصريين جمعية ودايرة، أنا مش عارفة جالى منين وكل المهرجانات الناس كانت ملتزمة جدا، ولكن أحنا بننزل شغل كل يوم.. أنا بشتغل في مجال الإعلانات والأسبوع اللى فات اشتغلت يومين ورا بعض وحسيت بكحة وقولت إنها إنفلونزا أو دور برد عادى، وقعدت أسبوع وعملت تحليل وطلع لسلبى.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لكن اللى عرفته بعد كده إن المسحة بتكون نسبة دقتها من 60 إلى 70% وعملنا مجموعة تحاليل ولقينا الأمور مش متظبطة.

وتابعت: المفروض الواحد كل فترة يحلل مجموعة تحاليل علشان يتطمن على نفسه، ومن الممكن ألا تظهر كفيروس لذلك لا يكتفون بمسحة واحدة ولكن بيعملوا مسحة تانية بعد أسبوع، مضيفة: خالد الصاوى ما كانش متواجد في البيت كان بيصور في الإسكندرية وأنا بطمن كل الناس عليه وطبعا مش هيخش البيت، وفى حالة تكافل غير طبيعية وسط الأزمات حاجة خاصة فى الشعب المصرى دائما بتذهلنى.

وكانت أعلنت زوجة الفنان خالد الصاوى عن إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حين كتبت، "أنا كورونا وبالبشاميل كمان، حاجة كده انزيمات كبد على تجلطات فى برتينات الدم، ما شاء الله".