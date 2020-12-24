شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يروى كواليس عمله مع نور الشريف ويحيى الفخرانى وشريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال إنه استوحى سيناريو مسلسل "الخواجة عبد القادر" من خلال حكاية والده له عن هذه الشخصية، مضيفا: "كتبته فى البداية كفيلم ولكنه قوبل بالرفض، وبعد أن كتبته كمسلسل تم رفضه من الكثيرين أيضا وظل حلما من أحلامى حتى عرضته على دكتور يحيي الفخرانى ورفضه فى البداية وبعد معالجته أعجب به وكتبته بسرعة ولم يستغرق كتابته إلا وقت قليل" .

وأضاف عبد الرحيم كمال، خلال لقائه برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC: "أما مسلسل الرحايا فكان حكايته غريبة نوعا ما"، مضيفا: "قبل البدء به كان قد عرض علىّ تحويل فيلم أجنبى لمسلسل وعندما أخذت رأى زوجتى قالت اعتذر عنه وقد كان، ويومها كانت تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل (أديب) لنور الشريف ودعت لى زوجتى أن أعمل معه ففوجئت بمكالمة هاتفية منه يطلب منى مسلسل صعيدي وذهبت لمقابلة المخرج حسنى صالح بفكرة المسلسل الذى أرسلها لنور الشريف وأعجب بها وبدأنا العمل فى الرحايا".



عبد الرحيم كمال

واستكمل عبد الرحيم كمال: شيخ العرب همام من أكثر المسلسلات التى تم عمل دراسات عليها، لأننى قمت بتناول فترة غامضة فى مصر فـ شيخ العرب همام استطاع أن يستقل بجيش واقتصاد وغيره فى فترة صعبة ولم يكن لدى مصادر كثيرة وأنا أكتبه، وفى البداية كتبته كفيلم ولكنه لم يوفق، حيث كانت تكلفته عاليه عندما عرضته على دكتور يحيى كمسلسل تحمس له جدا وكان هذا المسلسل بداية علاقتى بدكتور يحيى".

وتحدث كمال أيضاً عن "ونوس" قائلاً: "كان ونوس بالنسبة لى هو الشيطان المصرى وأصعب شيء فى هذا العمل أننى كنت لم أكن أكتب شخصية لحم ودم وقد كتبته ثلاث مرات لمدة سنة ونصف وفى البداية كان اسمه (نيروس) ثم تغير لـ(ونوس)، أما فيلم (الكنز) فهو مشروع أعتز به وكان حلما أن يقوم بإخراجه دكتور شريف عرفه وتواصلنا لفكرة عمل فيلم الكنز ليكون عن مصر وهو يعد فيلم مهم جدا".