زوجة خالد الصاوي تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتعلق: كورونا بالبشاميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها بموقع "فيسبوك". وكتبت "مي": "أنا كورونا وبالبشاميل كمان، حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات في بروتينات الدم، ما شاء الله". من ناحية أخرى، يشارك خالد الصاوي في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

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