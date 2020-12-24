مدحت العدل: تعدد جهات الرقابة أول مشكلة تواجه المبدعين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السيناريست مدحت العدل، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعلم مشاكل المجال الدرامي وحلها، موضحا: أول ما يصادفنا كمبدعين من مشكلات هي تعدد جهات الرقابة.

وتسائل العدل، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حول الدراما المصرية: "من المسؤول عن المحتوى؟ أمر لا يصب في صالح الدراما أو الحريات لأن كل شخص له ذوق ووجهة نظر مختلفة عن الباقين.

وتابع العدل، أنه يقال للمؤلفين: "متقربش من كذا أو من الوظيفة الفلانية ولا الأطباء ولا المحامين عشان ميتزعلوش، بقالي 4 سنين مكتبتش يا إما نكتب دراما معقمة".

واستطرد: "في عز الإخوان عملنا الداعية وعملنا احنا شعب وانتوا شعب وكل الناس بوحي من ضميرها الوطني، وحيد حامد قال لرئيس الرقابة فكها شوية، بعد الثورة كانت هناك فوضى وكان مطلوب ترسيخ دعائم الدولة، والآن هذا تحقق ومن ثم نحتاج أن تتم هذه النظرة في الدراما.. أعطوا للمبدعين قدرهم لأنهم مبدعين ووطنيين".

وقال العدل: "الموضوع الأول والأخير هو حرية الرأي في الدراما.. مسلسل الاختيار كسر الدنيا وبرضه لما اتعمل مسلسل 100 وش برضه كسر الدنيا، فالمعايير هي الجودة والضمير".