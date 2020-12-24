يارا تستعد الكريسماس ونسرين طافش جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها مرتدية فستانًا باللون الأبيض.

نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش شاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"،ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا باللون النبيتي.

ستيفاني صليبا

وشاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها رفقة كلبها.

رنا سماحة

ونشرت المطربة رنا سماحة صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها على متن مركب خلال رحلتها بأسوان.

محمود حجازي

وشارك الفنان محمود حجازي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها بإطلالة باللون الأسود.

أحمد فهمي

المطرب أحمد فهمي شارك جمهوره صورة عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بوجه شاحب ومرهق.

يارا

اللبنانية يارا نشرت صورة لها من احتفالات عيد الميلاد عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بجوار شجرة عيد الميلاد وبابا نويل.

أحمد شامي

ونشر الفنان أحمد شامي صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها من داخل سيارته وعلق: "يوم عظيم إن شاء الله".

نادين نسيب نجيم

وشاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.