المنتج كريم أبوذكري: يجب أن يكون البقاء للأصلح في الدراما.. وتمت السيطرة على الأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد المنتج كريم أبو ذكري، أنه كانت هناك حالة من الانفلات خلال الفترة الماضية في أجور الفنانين وشكل الدراما خاصة بعد ثورة 25 يناير، وتم السيطرة على الأجور وشكل الدراما، وهذا أمر مهم.

وأضاف أبوذكري خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الدراما المصرية: يجب أن يكون البقاء للأصلح، ويجب أن يكون لكل قناة هوية وشكل مختلف، حتى يكون البقاء للأصلح، موضحا أن الصناعة بها كمية أموال كبيرة، فيجب على القنوات أن تختار الأصلح.

عقدت الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة "اعتز بفنك"، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.