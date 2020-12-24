إصابة غادة إبراهيم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت غادة، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله على كل شىء.. تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق بس حالتي مستقرة وبتحسن .. باقي 12 يومًا وهكون كويسة بإذن الله".

وأضافت: "مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول، بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات.. قدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم، مسلسل "ابن موت" بطولة خالد النبوي، وعلا غانم، ومحمد نجاتي، وسميرة عبد العزيز، وهيدي كرم، ومحمد لطفي، والراحلة هياتم، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج سمير سيف.