انفصال الفنانة السعودية سمرين عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة السعودية سمرين، انفصالها عن زوجها الفنان السعودي إبراهيم الدواليبي.

وكتبت سمرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلة : "أعلن رسميا انفصالي عن زوجي إبراهيم الدواليبي.. كل شيء قسمة ونصيب، وحسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن، الفنان إبراهيم الدواليبي هو مطرب سعودي شارك بالموسم الأول من برنامج "ذا فويس" ضمن فريق عاصي الحلاني، كما قدم مع المطربة سمرين أغنية بعنوان "حبيبتي".

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