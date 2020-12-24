صلاح عبد الله عن كورونا: "هترجعلي وتعود أيامنا المفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان صلاح عبد الله، عن مطلع قصيدة جديدة عن جائحة كورونا. وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "يا جائحة.. يا عديمة اللون والرائحة.. ويَّا ألامنا المُبرِحة.. بإذن المولى هترحلي وتعود أيامنا المُفرِحة.. فكرة وتصميم وإخراج العبدلله". يذكر أن، الفنان صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

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