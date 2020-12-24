"عثمان 39" مسلسل قيامة عثمان ح 39 .. قصة عشق المؤسس عثمان مترجم بشاشة كاملة

مترجمة بالعربية مباشر يذاع الآن عبر تردد قناة ATV التركية وقناة الفجر واليرموك وغيرها من القنوات العربية والتركية، وهذا في ظل وجود العديد من المشاهد والأحداث الغير متوقعة التي ينتظرها الجمهور العربي في مختلف أنحاء دول العالم العربي، وخاصة بعدما كانتالحلقة الأخيرة مثيرة وانتهت على أحداث مفاجئة، ولذا فنحن في موقع الوفد نقدم لكم تغطية.
ATV التركية وهذا بجانب عرض حلقة مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر وقناة اليرموك وذلك في مساء الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء الخميس من كل أسبوع.
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