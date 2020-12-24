على قصة عشق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 39 مترجم للعربية مجاناً "HD"

يشارك في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 39، المؤسس عثمان الممثل صاروخان هونيل أهم ركائز مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 39، و الممثل بوراك اوزجيفيت كما قام ايضا الممثل اسماعيل حقي اورون والممثل اوزجه تورار والممثل نور الدين سونماز المشاركه في بطوله مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 39 التاريخي.

قرر عثمان في مسلسل قيامة عثمان

الحلقة 39 نصب فخ لنيكولا للايقاع به وتدميره ناهئيا فيقوم بارسال اخاه صافجي وجوندوز للقيام بعمل ضد نيكولا بعدما نصب نيكولا الفخ لهم مع فلاتيوس ولكن عثمان كان افضل.

الحلقة التاسعة والثلاثون مسلسل قيامة عثمان هي الحلقة المنتظرة من قبل الملايين

من متابعي المؤسس عثمان، حيث يواصل Kurulus Osman الموسم الثاني المزيد من التقدم والنجاح المستمر أسوة بالأجزاء الأولى من الملحمة التاريخية في بناء الدولة قيامة ارطغرل.