بالفيديو – نانسي عجرم تستعد لحفلها الافتراضي الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 15 دقيقة

بعدما حققت نجاحاً كبيراً في حفلها الأخير على منصة “تيك توك”، تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإطلالة مميزة بحفل إفتراضي عبر شاشة mbc4 مساء الجمعة بمناسبة الأعياد المجيدة The 2020 Magical Live Show.

وبدأت قناة MBC4 الترويج للحفل الإفتراضي الذي أحيته نانسي عجرم منذ شهرين تقريبًا وذلك استعدادًا لعرضه يوم الجمعة المقبل في 25 ديسمبر.

وكانت نانسي عجرم أوّل فنانة عربية تقدم عملًا غنائيًا على تطبيق “تيك توك”، حيث تخطى الحفل التوقعات إن كان من ناحية الحرفية أو المستوى العالي الذي شهده، فحققت من خلاله محبوبة الملايين نجاحًا منقطع النظير.

كما وأعلنت الفنانة ‏نانسي عجرم أنها تستعد لإحياء حفل “أون لاين” سيبث حصريا عبر فضائية “إم بي سي 4” السعودية.

وسيذاع الحفل يوم الجمعة الموافق 25 كانون الأول، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد. وقالت نانسي عجرم مع إعلانها لجمهورها، “استعدوا يوم 25 كانون الأول”. ​والحفل الذي سيذاع هو تسجيل لحفل أحيته نانسي عجرم عبر تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي في شهر أيلول 2020.

وشهدت نانسي عجرم وأسرتها في عام 2020 حادثاً صعباً، عندما تسلل أحد الأشخاص إلى منزلها ببيروت في كانون الثاني، والذي وقع بينه وبين زوجها فادي الهاشم مواجهة بالأسلحة النارية انتهت بمقتل المتسلل للمنزل.