مايا دياب تطلق “دوب” ضمن أجواء مليئة بالضحك والإثارة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 37 دقيقة

بعد سلسلة منشورات تشويقية لإطلاق أغنيتها الجديدة، أبصرت أخيراً أغنية تحت عنوان “دوب” للفنانة اللبنانية مايا دياب.

وعلى الأثر، نشرت دياب صورة لافتة لها عبر منصة “إنستغرام” ترتدي فستاناً شتوياً لونه رمادي، وتنتعل كعباً من اللون نفسه.

أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلّقت على الصورة بالقول: انطلاق أغنية دوب الآن، يمكنكم سماع الأغنية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت النجمة اللبنانية مايا دياب للترويج لأغنيتها الجديدة ضمن أجواء مليئة بالضحك والإثارة.

يذكر ان الفنانة اللبنانية مايا دياب، تحيي حفلا افتراضيا على أحد التطبيقات فى السابعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وقد عبّر محبّو مايا ومتابعوها عن حماسهم الكبير للحفل وكيف ستظهر مايا دياب وعن الجديد الذي ستقدمه، حيث اعتاد جمهورها ومحبيها على التنوع والإبداع وخاصة في سلسلة الحفلات الأخيرة التي قدّمتها. في المقابل، أشاد أهل الصحافة والفن بالجهود الكبيرة التي تقوم بها في ظل الظروف الصعبة التي يمر العالم بشكل عام.

هذا الحفل سيكون متوفراً حصرياً لأعضاء برنامج “ميوز” على مدى أسبوعاً كاملاً بدءً من يوم عرضه، قبل أن يصبح متاحاً لجمهور أنغامي وعلى صفحة مايا الخاصة على “يوتيوب”.

يشتهر برنامج “ميوز” بتقديم مزايا وتجارب حصرية ومتميزة، فهو يسمح كذلك لأعضائه بالاستمتاع بجلسات تصميم أزياء ومسابقات فاخرة وتجارب مقابل نقاط تُجمع.