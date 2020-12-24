شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنفى تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها: دى طبيعة جسمى وعجبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة مي كساب تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها في الآونة الأخيرة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أنا ولا اتعرضت لتنمر ولا أي حاجة.. شكرا يا جماعة على تعاطفكم معايا بس أنا والله أم وخلفت 3 أولاد ورا بعض وبرضع وجمهوري أخد عليه كدة، طول الوقت بتخن وأخس والكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعة جسمي وعجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله".



مي كساب عبر تويتر

ويأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة، حيث لاحظ بعض متابعيها زيادة وزنها، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.



مي كساب

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا، حيث كشف زوجها أوكا عبر حسابه الرسمي على انستجرام، تعرضها لوعكة صحية قائلا :" ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي"، وسرعان ما انهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيه للاطمئنان على صحتها.

وحرصت الفنانة مي كساب على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، موجهة رسالة إلى معجبيها من خلال خاصية التعليقات على البوست الذي كتبه زوجها قائلة :"شكرا ليكم كلكم.. أنا الحمدالله بقيت أحسن".

وروجت الفنانة مى كساب، في وقت سابق لأغنيتها الجديدة بعنوان "اسم الله" عبر حسابها على إنستجرام، لافتة أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، ونشرت مى صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير وابنتيها، وكتبت على الصورة قائلة:" حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا".