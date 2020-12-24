شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى فى جلسة تصوير جديدة بعد إعلانها توقف "هى وبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية رضوى الشربينى عن جلسة تصوير جديد، ظهرت من خلال بلوك الشعر القصير الذي لجأت له مؤخرا، واختارت رضوي أزياء جلسة التصوير من دار أزياء Gucci، وذلك بعدما أعلنت مؤخراً عن توقف برنامجها "هى وبس" خلال الفترة المقبلة نظرا لحصولها على إجازة قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج الذى تقدمه على قناة "سى بى سى سفرة"، مؤكدة أن ذلك لرغبتها فى التواجد مع بناتها والحصول على هذه الإجازة قبل انتهاء موسم البرنامج.



رضوي الشربيني في جلسة تصوير جديدة

وقالت رضوى الشربينى: "إن شاء الله لا تكون إجازة طويلة.. وبناتى زعلانين منى جدا.. وأرغب فى التواجد بينهم.. والموسم الخامس الأصعب فى كل المواسم.. الحلقات تقيلة.. وكل حاجة تقيلة الصراحة"، مشددة على أنها لم تكن ترغب فى الحصول على الإجازة في هذا الوقت.

وتابعت رضوى الشربينى أنها سوف تستغل الإجازة فى الاحتفال برأس السنة الجديدة مع بناتها ووالدتها والمحيطين بها، متابعة: "إن شاء الله مش هتكون إجازة طويلة.. محتاجة شوية وقت للانبساط، وأتقدم بالاعتذار للجمهور لأنها المرة الأولى خلال المواسم السابقة".



رضوي الشربيني في جلسة تصوير جديدة