شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "ريما" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم فى التجمع الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال فيلم "ريما" بالعرض الخاص للعمل في إحدى سينمات التجمع الأول بحضور عدد من أبطاله، منهم الفنان محمد ثروت والطفلة ريم عبدالقادر وأحمد إمام وآية سليم والمخرج معتز حسام، كما حرص عدد من الفنانين على تهنئتهم منهم الفنان نضال الشافعى ومحمد عز ورامي وحيد وشريف باهر، ومن المقرر طرحه في السينمات بداية من غد الأربعاء.

فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال وزوجته، منعتهم الحياة من الإنجاب، وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.