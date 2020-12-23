عبد الرحيم كمال: نور الشريف صاحب فضل كبير علىّ وهو من فتح لى باب الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست عبد الرحيم كمال أنه من مواليد محافظة سوهاج، وكان والده على علاقة بالتصوف ومنزله بين الجبل والنيل، وكانت تربيته فيها خصوصية الصعيد، من تصوف وقوة وجبال وشعر وتدين، مضيفاً: "أتذكر فى طفولتى عندما كنت أنام على "حجر أمى" وتقول لى "الحكيوة" بإيقاع كذلك السيرة الهلالية.
وكشف عبد الرحيم كمال، خلال لقاءه فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، عن سبب قراءته الفاتحة لروح نور الشريف عند دخوله أى موقع تصوير، موضحا: "نور الشريف صاحب فضل كبير علىّ وهو من فتح باب الفن لى منذ عام 95، وكنت حينها طالب فى كلية التجارة الخارجية، وفى هذه الفترة كان نور الشريف أعلن عن مسابقة وقدمت فيها وأختار ورقى وأشاد بى ومنذ تلك اللحظة أصبح هناك صداقة طويلة إلى أن عملنا سوياً فى أول عمل درامى".
عبد الرحيم كمال مع منى الشاذلى
ويشارك السيناريست عبد الرحيم كمال فى رمضان المقبل بمسلسل "نجيب زاهى زركش" مع النجم يحيى الفخراني والمخرج شادى الفخرانى، ويعتبر ذلك المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد مسلسلات لهفة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.
المسلسل تدور أحداثه فى اطار درامى اجتماعي، من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، نهى عابدين، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، محمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر .
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