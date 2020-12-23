شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: نور الشريف صاحب فضل كبير علىّ وهو من فتح لى باب الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست عبد الرحيم كمال أنه من مواليد محافظة سوهاج، وكان والده على علاقة بالتصوف ومنزله بين الجبل والنيل، وكانت تربيته فيها خصوصية الصعيد، من تصوف وقوة وجبال وشعر وتدين، مضيفاً: "أتذكر فى طفولتى عندما كنت أنام على "حجر أمى" وتقول لى "الحكيوة" بإيقاع كذلك السيرة الهلالية.

وكشف عبد الرحيم كمال، خلال لقاءه فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، عن سبب قراءته الفاتحة لروح نور الشريف عند دخوله أى موقع تصوير، موضحا: "نور الشريف صاحب فضل كبير علىّ وهو من فتح باب الفن لى منذ عام 95، وكنت حينها طالب فى كلية التجارة الخارجية، وفى هذه الفترة كان نور الشريف أعلن عن مسابقة وقدمت فيها وأختار ورقى وأشاد بى ومنذ تلك اللحظة أصبح هناك صداقة طويلة إلى أن عملنا سوياً فى أول عمل درامى".



عبد الرحيم كمال مع منى الشاذلى