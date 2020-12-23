شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "الحمد لله على كل شىء.. تانى يوم بروتوكول العلاج فقدت حاسة الشم والتذوق بس حالتى مستقرة وبتحسن، باقى 12 يوما وهكون كويسة بإذن الله".

وأضافت غادة إبراهيم: "مع إنى مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أى احتياطات.. قدر الله وما شاء فعل".



غادة ابراهيم

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم ابتعدت عن الوسط الفنى منذ 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ابن موت" بطولة النجم خالد النبوى، والفنانين علا غانم، ومحمد نجاتى، وسميرة عبد العزيز، وهيدى كرم، ومحمد لطفى، والراحلة هياتم، وفريدة سيف النصر، من تأليف مجدى صابر، وإخراج سمير سيف، وجسد النبوى خلال أحداث المسلسل، دور "جابر الخواجة"، وهو شاب إسكندرانى بسيط، يدافع عن حقه وحق المظلومين.