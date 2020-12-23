شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: بدايتى مع نجوم كبار بالدراما جعلت البعض يعتقد كبر سنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال، عن سبب ندرة ظهوره أنها طبيعة المهنة كون الكاتب دائما خلف الكاميرا، وأضاف عبد الرحيم كمال خلال استضافته في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أن الكثيرين "يظنون أننى كبير فى السن" موضحاً السبب:"من حظى أن بدايتى كانت مع نجوم كبار ففى مسلسل "الرحايا" كان عمرى حينها 36 عاما وفى "شيخ العرف همام" كنت حينها 38 عاما ، وهذه الأعمال قد استغرقت منى مايقرب من عشر أو خمسة عشر عاماً".

ويشارك السيناريست عبد الرحيم كمال فى رمضان المقبل بمسلسل " نجيب زاهى زركش" مع النجم يحيى الفخراني والمخرج شادى الفخرانى، ويعتبر ذلك المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد مسلسلات لهفة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

المسلسل تدور أحداثه فى اطار درامى اجتماعي، من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، نهى عابدين، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، محمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر .